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МИД Украины протестует против призыва крымчан в армию РФ
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    МИД Украины протестует против призыва крымчан в армию РФ

    16:26  21 Ноября 2017
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    МИД Украины протестует против призыва крымчан в армию РФ

    Киев, 21 ноября. Власти Украины вновь потребовали от российской стороны отменить решение о призыве на военную службу жителей Крымского полуострова. Об этом заявили во вторник представители украинского внешнеполитического ведомства.

    В рамках осеннего призыва 2017 года около 2,5 тысячи жителей Крыма должны вступить в ряды ВС России.

    «Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополь», — отметили дипломаты.

    Ранее стало известно о том, что заместитель министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков проинспектировал войска Южного военного округа (ЮВО), которые базируются на территории Крыма.

    Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав России.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #крым
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