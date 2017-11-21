МИД Украины протестует против призыва крымчан в армию РФ
Киев, 21 ноября. Власти Украины вновь потребовали от российской стороны отменить решение о призыве на военную службу жителей Крымского полуострова. Об этом заявили во вторник представители украинского внешнеполитического ведомства.
В рамках осеннего призыва 2017 года около 2,5 тысячи жителей Крыма должны вступить в ряды ВС России.
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополь», — отметили дипломаты.
Ранее стало известно о том, что заместитель министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков проинспектировал войска Южного военного округа (ЮВО), которые базируются на территории Крыма.
Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав России.