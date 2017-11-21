Истребители Су-33 и МиГ-29К были впервые задействованы в боевой операции в Сирии

Мурманск, 21 ноября. Корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К были впервые в истории ВМФ РФ применены в боевой операции в Сирии. Они использовали авиационные средства поражения с палубы авианосца по объектам террористов.

Об этом на военном совете, созванном во вторник для обсуждения итогов боевой подготовки сил и войск флота в 2017 учебном году, сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, пишет РИА Новости.

По его словам, выполнение задач корабельной авианосной группой Северного флота у берегов Сирии стало одним из главных событий подходящего к концу учебного года. Евменов отметил, что в ходе операции были впервые в истории ВМФ России использованы для выполнения боевых задач истребители Су-33 и МиГ-29К.

Во главе флота, участвующего в сирийской операции, находился тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».