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Истребители Су-33 и МиГ-29К были впервые задействованы в боевой операции в Сирии
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    Истребители Су-33 и МиГ-29К были впервые задействованы в боевой операции в Сирии

    16:32  21 Ноября 2017
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    Истребители Су-33 и МиГ-29К были впервые задействованы в боевой операции в Сирии

    Мурманск, 21 ноября. Корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К были впервые в истории ВМФ РФ применены в боевой операции в Сирии. Они использовали авиационные средства поражения с палубы авианосца по объектам террористов.

    Об этом на военном совете, созванном во вторник для обсуждения итогов боевой подготовки сил и войск флота в 2017 учебном году, сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, пишет РИА Новости

    По его словам, выполнение задач корабельной авианосной группой Северного флота у берегов Сирии стало одним из главных событий подходящего к концу учебного года. Евменов отметил, что в ходе операции были впервые в истории ВМФ России использованы для выполнения боевых задач истребители Су-33 и МиГ-29К.

    Во главе флота, участвующего в сирийской операции, находился тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

    Автор: Алексей Громов
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    #вмф #миг-29к #су-33 #военная техника
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