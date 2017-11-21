Дамаск: боевики ССА обстреляли спортивный центр, есть жертвы

Дамаск, 21 ноября. Боевики «Свободной сирийской армии» обстреляли спортивный центр Аль-Файха в Дамаске.

По данным сирийских источников «умеренные» боевики двух группировок открыли огонь по спортивному центру в столице САР. В результате обстрела ранения получили 15 человек, двое погибли. Все пострадавшие являются членами сборной Сирии по дзюдо.

Обстрел вели группировки «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам», которые сейчас относятся к оппозиционной «Свободной сирийской армии», ранее они входили в состав запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра1».

Отмечается, что исламисты контролируют часть оазиса Восточная Гута в пригородах Дамаска. Также боевики ведут столкновения с правительственными войсками в районе Хараста около транспортной базы ССА.

1 Организация запрещена на территории РФ.