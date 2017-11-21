МВД ЛНР обратилось к Плотницкому в связи с блокировкой центра Луганска неизвестными

Луганск, 21 ноября. МВД ЛНР опубликовало на своем официальном сайте открытое обращение к главе Луганской народной республики Игорю Плотницкому, в котором выразило возмущение по поводу неизвестных, утверждавших, что заблокировали улицы Луганска якобы по приказу ведомства.

Сотрудники ведомства попросили Плотницкого оказать помощь в нормализации работы МВД под руководством министра внутренних дел Игоря Корнет, подчеркнув, что действия людей, занявших центр столицы республики, направлены на дискредитацию МВД и его руководства.

«Нам хотелось бы знать, кто эти люди, «которым его профессиональная работа не дает покоя» и которые, действуя грязными методами, преследуют свои, скорее всего, корыстные цели, направленные на дискредитацию органов внутренних дел и дестабилизацию в нашей Луганской народной республики», — говорится в обращении.

Напомним, во вторник неизвестные, занявшие центр Луганска, отказались выполнять приказ главы ЛНР Игоря Плотницкого и не покинули свои позиции, сообщив, что действуют по приказу МВД республики. Позднее глава луганского МВД Игорь Корнет развеял слухи о своей отставке и сообщил, что ведомство работает в штатном режиме.