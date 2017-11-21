Украинский политолог объяснил на примере Японии, почему США командуют в его стране

Максим Яли, старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины, в эфире российского ТВ заявил, что четыре года назад его страна не могла обойтись без США, как послевоенная Япония.

«Вы тут говорили, что переворот произошел по американской методичке. Но Америка не оккупировала часть украинских территорий», — отметил Максим Яли в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Она всю страну взяла и ей управляет! И сегодня военный атташе Соединенных Штатов пришел на рекогносцировку с одной целью — определить, степень вооружения и определить дату и время, когда начнется генетическая зачистка Луганска и Донецка», — парировал российский сенатор Франц Клинцевич.

Однако украинский политолог попытался объяснить происходящее в его стране без эмоций, а с научной точки зрения, как он сам выразился.

«Идет формирование политической нации и государства. Да, при помощи Соединенных Штатов. Без них мы не смогли бы выстоять в 2014 и 2015 годах, а сейчас — экономически, безусловно. Но для меня пример — Япония, которая потерпела поражение во Второй мировой войне и в которой американцы тоже всем командовали. Там до сих пор их военная база, и Япония поддерживает присутствие американского контингента. И Германии это тоже касается, той части союзнической территории. США строили эти страны, и результат мне нравится. Но должно пройти минимум 10-20 лет, чтобы мы вышли на новый уровень и хоть как-то приблизились к западным стандартам жизни», — сказал Максим Яли.

Гость российской телестудии напомнил, что сегодня в его стране отмечают День достоинства и свободы.

«Это день, когда украинский народ четко заявил, что он не будет терпеть издевательств, диктатуры, избиений, если говорить о событиях четырехлетней давности», — пояснил Максим Яли.

«У вас достоинства прибавилось за эти четыре года?» — поинтересовался у него ведущий «60 минут» Евгений Попов.

Но этот вопрос украинский политолог проигнорировал.