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Курды опубликовали видео в память погибшей при атаке ВВС Турции Зозан Куди
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    Курды опубликовали видео в память погибшей при атаке ВВС Турции Зозан Куди

    16:14  21 Ноября 2017
    408

    Курды опубликовали видео в память погибшей при атаке ВВС Турции Зозан Куди

    Хасака, 21 ноября. Курдские ополченцы опубликовали в Сети видеоролик, посвященный погибшей в Хасаке Зозан Куди.

    Курдское ополчение сообщило о гибели бойца Зозан Куди в результате очередной бомбардировки ВВС Турции на севере провинции Хасака в районе населенного пункта Ширнак. В память о Куди ополченцы опубликовали в глобальной Сети видеоролик с одной из последних записей бойца YPJ.

    Ранее сообщалось, что в рядах курдского ополчения сражаются женские подразделения. Боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) нередко отказываются идти в бой, узнав о том, что им придется воевать с женщинами. Игиловцы уверены, что в случае гибели от рук женщины они не смогут попасть в рай.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #курды #хасака #зазан куди
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