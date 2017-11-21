Курды опубликовали видео в память погибшей при атаке ВВС Турции Зозан Куди
Хасака, 21 ноября. Курдские ополченцы опубликовали в Сети видеоролик, посвященный погибшей в Хасаке Зозан Куди.
Курдское ополчение сообщило о гибели бойца Зозан Куди в результате очередной бомбардировки ВВС Турции на севере провинции Хасака в районе населенного пункта Ширнак. В память о Куди ополченцы опубликовали в глобальной Сети видеоролик с одной из последних записей бойца YPJ.
Ранее сообщалось, что в рядах курдского ополчения сражаются женские подразделения. Боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) нередко отказываются идти в бой, узнав о том, что им придется воевать с женщинами. Игиловцы уверены, что в случае гибели от рук женщины они не смогут попасть в рай.
I'm sad to learn the YPJ fighter Zozan Cudi was martyred in the Sirnak countryside by the turkish airstrikes.— Claudia (@ClaudiaAlMina) November 21, 2017
She fought IS in Rojava.
Look what she said about her fight against IS terrorists "I'm fighting to live, they (IS) are fighting to die"pic.twitter.com/wZseRO0tpp
1 Организация запрещена на территории РФ.