Курды опубликовали видео в память погибшей при атаке ВВС Турции Зозан Куди

Хасака, 21 ноября. Курдские ополченцы опубликовали в Сети видеоролик, посвященный погибшей в Хасаке Зозан Куди.

Курдское ополчение сообщило о гибели бойца Зозан Куди в результате очередной бомбардировки ВВС Турции на севере провинции Хасака в районе населенного пункта Ширнак. В память о Куди ополченцы опубликовали в глобальной Сети видеоролик с одной из последних записей бойца YPJ.

Ранее сообщалось, что в рядах курдского ополчения сражаются женские подразделения. Боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) нередко отказываются идти в бой, узнав о том, что им придется воевать с женщинами. Игиловцы уверены, что в случае гибели от рук женщины они не смогут попасть в рай.

I'm sad to learn the YPJ fighter Zozan Cudi was martyred in the Sirnak countryside by the turkish airstrikes.

She fought IS in Rojava.



Look what she said about her fight against IS terrorists "I'm fighting to live, they (IS) are fighting to die"pic.twitter.com/wZseRO0tpp — Claudia (@ClaudiaAlMina) November 21, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.