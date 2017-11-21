Плотницкий объяснил, с чем связаны попытки дестабилизировать ситуацию в ЛНР

Луганск, 21 ноября. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий сделал заявление о происходящем в городе, передает корреспондент Федерального агентства новостей. По его словам, попытки дестабилизации обстановки в ЛНР напрасны, они будут полностью нейтрализованы уже в ближайшее время.

Как отметил глава ЛНР, большое количество людей в центре Луганска является продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник министра внутренних дел от должности. Плотницкий подчеркнул, что попытки определенных структур МВД таким способом оспорить решение суда и ходатайство комитета Народного совета ЛНР перешли все границы допустимого.

Глава республики утверждает, что заявление отстраненного 20 ноября от должности министра внутренних дел республики Игоря Корнета не имеет никаких оснований и юридической силы, так как уже назначен новый министр внутренних дел ЛНР.

В настоящее время следствие ведется, но по другому делу и с другими фигурантами. Оснований для ареста Анастасии Шуркаевой, Ирины Тейцман и Евгения Селиверстова никаких нет, и распоряжений подобного рода назначенный и. о. министра внутренних дел ЛНР не давал, сообщил Плотницкий.

Ранее стало известно о появлении в центре Луганска вооруженных людей без знаков различия, из-за чего распространились слухи о смещении руководства народной республики.