Экономика США стала паразитом: в Китае объяснили, зачем Путин наращивает запасы золота

Москва, 21 ноября. Россия в первом квартале 2018 года может обогнать Китай и выйти на пятое место в мире по размеру золотовалютных резервов. Об этом сообщает китайское издание Sohu.com.

По словам экспертов, Москва еще 10 лет назад начала наращивать объем золотых запасов. С тех пор объем резервов вырос на 1250 тонн, что позволило России выйти на шестое место в мире. Sohu.com полагает, что президент РФ Владимир Путин взял курс на увеличение золотовалютных резервов, чтобы уйти от гегемонии американского доллара, который сегодня превалирует в мировой экономике.

«Российский лидер считает, что США стали всего лишь паразитом, сосущим кровь, и американская экономика уже не является движущей силой, толкающей мир вперед», — пишет автор статьи Чжан Пин.

Пин подчеркнул, что увеличение роста золотых запасов в России может послужить ответом на западные санкции, стать реакцией на девальвацию доллара и обезопасить страну в случае возможного долгого кризиса США.

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