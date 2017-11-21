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Заявление ФАН в связи с выдворением корреспондента Игоря Петрашевича с Украины
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    Заявление ФАН в связи с выдворением корреспондента Игоря Петрашевича с Украины

    16:27  21 Ноября 2017  /обновлено: 16:45  21 Ноября 2017
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    Заявление ФАН в связи с выдворением корреспондента Игоря Петрашевича с Украины

    Санкт-Петербург, 21 ноября. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о принудительном выдворении с территории страны специального корреспондента Федерального агентства новостей Игоря Петрашевича. 

    В связи с этим редакция ФАН заявляет: Игорь Петрашевич находился на территории Украины легально, не нарушая никаких законов Украины. У него были все необходимые документы для работы в Киеве, в том числе рабочая виза и разрешение на работу.

    Однако, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, цитируем, что «деятельность россиянина противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя». Нашего корреспондента высылают из страны по решению сотрудников политической охранки только потому, что офицерам спецслужб Украины не нравятся объективные репортажи о происходящем в стране. 

    Действия СБУ еще раз подтверждают, что никакой свободы слова на Украине сегодня нет.

    Украинские власти целенаправленно препятствуют нормальной работе СМИ. Украинских журналистов, которые пытаются говорить правду, отправляют в тюрьмы, всех прочих высылают из страны. 

    Инцидент с высылкой журналиста Игоря Петрашевича – как минимум третий за последние несколько недель. В октябре из страны был выдворен журналист НТВ Вячеслав Немышев, которому на три года запретили въезд в страну. Спустя месяц его коллегу Захара Виноградова, сотрудника РИА Новости, сняли с поезда на украинской границе – ему было запрещено въезжать в Украину в течение пяти лет. Ранее власти Украины выслали из страны сразу несколько испанских журналистов. 

    Редакция ФАН оставляет за собой право обратиться в европейские правовые структуры с требованием расследования данного вопиющего инцидента и наказания виновных.

    Автор: редакция ФАН
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