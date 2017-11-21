Рада собирается оставить украинцев без трансляций футбольных матчей ЧМ-2018

Киев, 21 ноября. Верховная рада Украины может запретить телевизионные трансляции Чемпионата мира по футболу в 2018 году, который будет проходить в России.

Соответствующий законопроект подготовили и внесли на рассмотрение украинского парламента Виктория Сюмар («Народный фронт»), Елена Кондратюк («Батькивщина») и Ольга Червакова («Блок Петра Порошенко»), сообщает ТАСС.

В документе предлагается внести поправки в закон «О телевидении и радиовещании», которые должны обеспечить противодействие информационной агрессии и пропаганде других государств. В частности, Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) могут наделить правом отказываться от трансляции спортивных или развлекательных мероприятий, которые проходят на стороне «государства-агрессора», если такая трансляция может угрожать информационной безопасности Украины.

Кроме того, законопроект разрешает Министерству информационной политики Украины заключать соглашения с телерадиокомпаниями и заказывать производство передач для развенчания «мифов государства-агрессора».

Напомним, ранее глава НОТУ Зураб Аласания заявлял, что не станет транслировать Чемпионат мира по футболу в 2018 году, который состоится в России.