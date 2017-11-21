В Нигерии из-за теракта «Боко харам» погибло более 50 человек

Муби, 21 ноября. 17-летний смертник «Боко харам» осуществил самоподрыв в местной мечети.

Информационный портал «САНА» сообщает со ссылкой на западные СМИ, что в населенном пункте Муби в Нигерии произошел теракт. По словам местных представителей правоохранительных органов, подросток вошел в мечеть вместе с остальными прихожанами, после чего активировал самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что в результате взрыва погибло не менее 50 человек. Полицейские считают, что за теракт несут ответственность боевики группировки «Боко харам» (входит в состав запрещенного в России «Исламского государства1»). Это первый теракт в городе Муби после освобождения населенного пункта от «Боко харам» в 2014 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.