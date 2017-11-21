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Курды считают, что Ирак находится в преддверии новой войны
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    Курды считают, что Ирак находится в преддверии новой войны

    15:44  21 Ноября 2017
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    Курды считают, что Ирак находится в преддверии новой войны

    Галифакс, 21 ноября. Министр иностранных дел Иракского Курдистана Фалах Мустафа сообщил, что Багдад находится на пороге новой войны.

    Глава МИД курдской автономии заявил, что кризис безопасности в Ираке станет результатом противоправных действий шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»). Это заявление курдский чиновник сделал во время выступления в канадском Галифаксе. Фалах подчеркнул, что сейчас решается вопрос, станет ли Ирак экстремистским и исламистским государством или демократической страной.

    Представитель курской автономии подчеркнул, что мировое сообщество может повлиять на Ирак для того, чтобы между Багдадом и Эрбилем вновь начался нормальный диалог. Ранее сообщалось, что правительственные войска Ирака атаковали курдское ополчение в спорных районах после проведения референдума о независимости Курдистана.

    Курды считают, что Ирак находится в преддверии новой войны

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #война #хашд аш-шааби
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