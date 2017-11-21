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Россия завершает создание истребителя и бомбардировщика нового поколения — Бондарев
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    Россия завершает создание истребителя и бомбардировщика нового поколения — Бондарев

    16:02  21 Ноября 2017
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    Россия завершает создание истребителя и бомбардировщика нового поколения — Бондарев

    Москва, 21 ноября. Российская сторона завершает работы по созданию истребителя и бомбардировщика нового поколения. Об этом сообщил во вторник глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    Речь идет о самолете пятого поколения Су-57 (проект ПАК ФА), а также о стратегическом бомбардировщике-ракетоносце, который разрабатывает компания «Туполев» (проект ПАК ДА).

    «Сейчас конструкторы плотно работают над завершением создания ПАК ФА и ПАК ДА – уникальных стратегических комплексов нового поколения. Это новое слово в истории ВКС», — отметил Бондарев.

    По словам сенатора, российская операция в Сирии показывает, что будущие войны будут охватывать и космическую сферу. Поэтому на первый план также выходит разработка перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (проект ПАК ДП), новых ракет и ударных беспилотников.

    Напомним, ранее стало известно о том, что ВКС Российской Федерации получили в 2017 году новую партию самолетов Су-34.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #бондарев #авиация
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