Россия завершает создание истребителя и бомбардировщика нового поколения — Бондарев

Москва, 21 ноября. Российская сторона завершает работы по созданию истребителя и бомбардировщика нового поколения. Об этом сообщил во вторник глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Речь идет о самолете пятого поколения Су-57 (проект ПАК ФА), а также о стратегическом бомбардировщике-ракетоносце, который разрабатывает компания «Туполев» (проект ПАК ДА).

«Сейчас конструкторы плотно работают над завершением создания ПАК ФА и ПАК ДА – уникальных стратегических комплексов нового поколения. Это новое слово в истории ВКС», — отметил Бондарев.

По словам сенатора, российская операция в Сирии показывает, что будущие войны будут охватывать и космическую сферу. Поэтому на первый план также выходит разработка перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (проект ПАК ДП), новых ракет и ударных беспилотников.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВКС Российской Федерации получили в 2017 году новую партию самолетов Су-34.