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Сирия сегодня: под контролем Дамаска более 98% территории САР, прикрываясь борьбой с ИГ, США продвигают свои порядки
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    Сирия сегодня: под контролем Дамаска более 98% территории САР, прикрываясь борьбой с ИГ, США продвигают свои порядки

    15:43  21 Ноября 2017
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    Сирия сегодня: под контролем Дамаска более 98% территории САР, прикрываясь борьбой с ИГ, США продвигают свои порядки

    Сирия, 21 ноября. Под контролем правительства САР находится более 98% территории страны. Эрдоган заявил, что США прикрываются борьбой с ИГИЛ1 ради продвижения своих порядков. Дмитрий Песков заявил, что только сирийцы могут определить роль Асада в будущем Сирии. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Дамаск контролирует 98% территории САР

    Более 98% территории Сирийской арабской республики находится под контролем правительственной армии. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи со своим чешским коллегой Милошем Земаном.

    «Действительно, под контролем правительственных войск Сирии находится уже сегодня более 98% территории, очаги сопротивления террористов еще имеются, но они быстро тают под ударами наших военно-космических сил и сирийских союзников», — подчеркнул российский лидер.

    Президент России Владимир Путин

    При этом Владимир Путин отметил, что расскажет обо всем подробней во время переговоров.

    США прикрываются борьбой с ИГИЛ

    Под видом борьбы с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство1» Соединенные Штаты Америки пытаются установить нужные им порядки на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Мы постоянно говорим об озабоченности в отношении американской политики в нашем регионе. ИГ1 появился и исчез, но остались знаки вопроса. Вы же сказали, что вычистили ИГ1, но почему в Сирию идут фуры с оружием? Против какой страны оно будет использовано? Мы знаем, в чем дело. Их забота не в борьбе с терроризмом, не в демократии, не в беспокойстве о судьбах мирных жителей. Используя борьбу с терроризмом как повод, они пытаются создать новый дизайн на Ближнем Востоке», — сообщил лидер Турции.

    Белый дом США

    Более того, Эрдоган подчеркнул, что место террористов в Сирии занимают силы самообороны сирийских курдов, которые в Анкаре считаются террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

    Роль Асада в САР будут решать жители страны

    Роль Башара Асада в Сирии будет решать только сирийский народ, а не Россия или какая-либо другая страна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Роль Асада может видеть только сирийский народ, роль не может видеть ни Россия, ни какая-либо другая страна», — подчеркнул представитель Кремля.

    Владимир Путин и Башар Асад

    Напомним, в минувший понедельник Владимир Путин встретился в Сочи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Стороны обсудили борьбу с международным терроризмом и политическое урегулирование конфликта в Сирийской арабской республике.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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