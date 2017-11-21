Спецкорреспондента ФАН Игоря Петрашевича выдворили с Украины
Киев, 21 ноября. Служба безопасности Украины заявила о принудительном выдворении из страны в Россию корреспондента ФАН Игоря Петрашевича. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
Игорь Петрашевич на протяжении нескольких месяцев работал в Киеве. На Украине, по мнению СБУ, он работал под прикрытием.
«В рамках противодействия гибридной войне государства-агрессора в информационной сфере и локализации потенциальных угроз, а также в связи с тем, что деятельность россиянина противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя, 21 ноября 2017 Игорь Петрашевич будет принудительно возвращен на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года», — написала Гитлянская.