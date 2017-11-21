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Спецкорреспондента ФАН Игоря Петрашевича выдворили с Украины
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    Спецкорреспондента ФАН Игоря Петрашевича выдворили с Украины

    15:30  21 Ноября 2017  /обновлено: 15:58  21 Ноября 2017
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    Спецкорреспондента ФАН Игоря Петрашевича выдворили с Украины

    Киев, 21 ноября. Служба безопасности Украины заявила о принудительном выдворении из страны в Россию корреспондента ФАН Игоря Петрашевича. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

    Игорь Петрашевич на протяжении нескольких месяцев работал в Киеве. На Украине, по мнению СБУ, он работал под прикрытием.

    «В рамках противодействия гибридной войне государства-агрессора в информационной сфере и локализации потенциальных угроз, а также в связи с тем, что деятельность россиянина противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя, 21 ноября 2017 Игорь Петрашевич будет принудительно возвращен на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года», — написала Гитлянская.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #сбу #петрашевич
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