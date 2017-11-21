Спецкорреспондента ФАН Игоря Петрашевича выдворили с Украины

Киев, 21 ноября. Служба безопасности Украины заявила о принудительном выдворении из страны в Россию корреспондента ФАН Игоря Петрашевича. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Игорь Петрашевич на протяжении нескольких месяцев работал в Киеве. На Украине, по мнению СБУ, он работал под прикрытием.