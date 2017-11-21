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Общество
Индийская полиция начала расследование в отношении Шараповой
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    Индийская полиция начала расследование в отношении Шараповой

    15:36  21 Ноября 2017
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    Индийская полиция начала расследование в отношении Шараповой

    Нью-Дели, 21 ноября. Сотрудники индийской полиции инициировали расследование в отношении российской теннисистки Марии Шараповой. Россиянку подозревают в «мошенническом сговоре с фирмой Homestead», которая должна была построить в Индии недвижимость. Об этом пишет издание Times of India. 

    По данным газеты, 31-летняя теннисистка не только активно рекламировала продукцию указанной компании, которая в результате обманула людей, но и публично поддерживала данный проект.

    «Шарапова  была частью криминального сговора», — сообщила обманутая жительница Индии Бавана Агарвал. 

    Отмечается, что слушание по делу пройдет в четверг, 23 ноября.

    Напомним, в начале месяца Агарвал подала в суд на российскую теннисистку и на компанию Homestead, которая обещала возвести 44-этажный жилой дом.

    Автор: Дана Балан
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    #суд #индия #шарапова #полиция
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