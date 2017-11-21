Индийская полиция начала расследование в отношении Шараповой

Нью-Дели, 21 ноября. Сотрудники индийской полиции инициировали расследование в отношении российской теннисистки Марии Шараповой. Россиянку подозревают в «мошенническом сговоре с фирмой Homestead», которая должна была построить в Индии недвижимость. Об этом пишет издание Times of India.

По данным газеты, 31-летняя теннисистка не только активно рекламировала продукцию указанной компании, которая в результате обманула людей, но и публично поддерживала данный проект.

«Шарапова была частью криминального сговора», — сообщила обманутая жительница Индии Бавана Агарвал.

How Sharapova landed herself in Gurgaon fraud https://t.co/CoInNwTxVx — Hindu NationalIst (@HinduNatl) November 21, 2017

Отмечается, что слушание по делу пройдет в четверг, 23 ноября.

Напомним, в начале месяца Агарвал подала в суд на российскую теннисистку и на компанию Homestead, которая обещала возвести 44-этажный жилой дом.