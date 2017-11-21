Индийская полиция начала расследование в отношении Шараповой
Нью-Дели, 21 ноября. Сотрудники индийской полиции инициировали расследование в отношении российской теннисистки Марии Шараповой. Россиянку подозревают в «мошенническом сговоре с фирмой Homestead», которая должна была построить в Индии недвижимость. Об этом пишет издание Times of India.
По данным газеты, 31-летняя теннисистка не только активно рекламировала продукцию указанной компании, которая в результате обманула людей, но и публично поддерживала данный проект.
«Шарапова была частью криминального сговора», — сообщила обманутая жительница Индии Бавана Агарвал.
How Sharapova landed herself in Gurgaon fraud https://t.co/CoInNwTxVx— Hindu NationalIst (@HinduNatl) November 21, 2017
Отмечается, что слушание по делу пройдет в четверг, 23 ноября.
Напомним, в начале месяца Агарвал подала в суд на российскую теннисистку и на компанию Homestead, которая обещала возвести 44-этажный жилой дом.