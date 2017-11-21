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Украина
Киев объяснил ухудшение отношений с Минском «влиянием Кремля»
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    Киев объяснил ухудшение отношений с Минском «влиянием Кремля»

    16:17  21 Ноября 2017
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    Киев объяснил ухудшение отношений с Минском «влиянием Кремля»

    Киев, 21 ноября. Украинские власти объяснили ухудшение отношений с Белоруссией «российским влиянием» на Минск. Об этом во вторник заявил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.

    По его словам, Минск постоянно находится под давлением российской стороны, что негативно сказывается на белорусско-украинских отношениях. Председатель украинского парламента уверен, что Киев должен поддерживать «демократические процессы» в Белоруссии.

    Киев объяснил ухудшение отношений с Минском «влиянием Кремля»

    «Влияние политики Кремля и Путина на Белоруссию увеличивается. Очевидно, с этим и связаны недружественные действия белорусской власти относительно Украины», — отметил Парубий.

    Напомним, что ранее спецслужбы Белоруссии задержали украинского журналиста Павла Шаройко, который подозревается в шпионаже. Как сообщает «Ридус», инцидент обернулся громким скандалом. В понедельник вечером государственное телевидение показало кадры задержания и допроса предполагаемого шпиона. После этого из страны был выслан сотрудник украинского посольства Игорь Скворцов. Киев в ответ объявил персоной нон-грата первого секретаря посольства Белоруссии.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #белоруссия #украина #парубий
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