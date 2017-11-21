Разберемся, кто тут не патриот: Кузнецова требует прекратить травлю ямальского школьника

Москва, 21 ноября. Детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала выступление российского школьника в бундестаге, призвав оставить мальчика в покое, а также «присмотреться внимательнее к причинам, по которым это произошло».

По ее мнению, «лейтмотив» доклада школьника «вроде бы ясен»: «Война – это зло как для тех, против кого она направлена, так и для тех, кто ее развязал». Однако этот тезис, по ее мнению, школьник раскрыл таким образом, что вызвал шквал критики, причем в основном эта волна возмущения обрушилась именно на самого мальчика и на его семью.

«Никто не разбирался в причинах, в истинном отношении ребёнка и его семьи к войне. Унижением и травлей патриотизм точно не воспитаешь», — добавила Кузнецова, отметив также, что такая реакция несет совершенно неправильный сигнал и детям. Гонения на мальчика и на его родных должны немедленно прекратиться, убеждена уполномоченный.

Она также попросила правоохранительные органы обратить внимание на эти угрозы, и при необходимости, обеспечить безопасность самого мальчика и его близких. Помимо этого Кузнецова обратилась к детскому омбудсмену в ЯНАО Виталию Орешкину с просьбой изучить обстановку в школе мальчика, провести соответствующую работу с руководством, преподавателями и родительским комитетом.

«Кто тут не патриот, будет понятно, когда мы разберемся, откуда «растут ноги» у этой ситуации. Я как психолог вижу за докладом не более чем отыгранную преподавателями роль, которую диктуют условия игры», — добавила она, пояснив, что мальчик просто «отработал задачу и зачитал текст».

Ранее выступление ямальского школьника прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, подросток, очевидно, очень волновался, однако не имел в виду ничего плохого, последовавшая за его заявлениями травля совершенно непонятна.

Напомним, 19 ноября ученик с трибуны бундестага рассказал, что заинтересовался судьбой немецкого солдата Георга Йохана Рау, похороненного в Челябинской области.

По его словам, он посетил «захоронения солдат вермахта» и «увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».