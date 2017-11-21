Блогер из Екатеринбурга призвал проверить учителей школьника из ЯНАО

Екатеринбург, 21 ноября. Руководство гимназии и учителей ямальского школьника, который выступил в воскресенье перед Бундестагом, покаявшись за погибших солдат вермахта, нужно проверить.

Такое мнение высказал в интервью URA.RU автор блога «Старый солдат», член Общественной палаты Свердловской области Сергей zergulio Колясников. Он стал одним из первых, кто опубликовал видео с выступлением школьника в Сети, а затем написал на подростка заявления в прокуратуру, ФСБ и администрацию президента РФ.

Блогер считает, что школьник не мог написать речь, которую зачитывал перед Бундестагом, сам, такие тексты, по мнению Колясникова, согласовываются месяцами.

«Мальчик — это говорящая голова, а вот кто эти мысли в эту голову вложил — надо разбираться», — заявил он.

Колясников предложил провести проверку образовательной программы, по которой школьник ездил в Германию, а также гимназии, в которой учится подросток.

Напомним, в воскресенье школьник из Нового Уренгоя выступил перед немецким парламентов, назвав солдат вермахта, убитых на полях Великой Отечественной войны, «безвинно погибшими людьми». Позже мать мальчика сообщила, что подросток исказил начальный текст доклада, неудачно его сократив.