Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Экономика США стала паразитом: в Китае объяснили, зачем Путин наращивает запасы золота
Общество
Блогер из Екатеринбурга призвал проверить учителей школьника из ЯНАО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Блогер из Екатеринбурга призвал проверить учителей школьника из ЯНАО

    15:29  21 Ноября 2017
    86

    Блогер из Екатеринбурга призвал проверить учителей школьника из ЯНАО

    Екатеринбург, 21 ноября. Руководство гимназии и учителей ямальского школьника, который выступил в воскресенье перед Бундестагом, покаявшись за погибших солдат вермахта, нужно проверить.

    Такое мнение высказал в интервью URA.RU автор блога «Старый солдат», член Общественной палаты Свердловской области Сергей zergulio Колясников. Он стал одним из первых, кто опубликовал видео с выступлением школьника в Сети, а затем написал на подростка заявления в прокуратуру, ФСБ и администрацию президента РФ.

    Блогер считает, что школьник не мог написать речь, которую зачитывал перед Бундестагом, сам, такие тексты, по мнению Колясникова, согласовываются месяцами.

    «Мальчик — это говорящая голова, а вот кто эти мысли в эту голову вложил — надо разбираться», — заявил он.

    Колясников предложил провести проверку образовательной программы, по которой школьник ездил в Германию, а также гимназии, в которой учится подросток. 

    Напомним, в воскресенье школьник из Нового Уренгоя выступил перед немецким парламентов, назвав солдат вермахта, убитых на полях Великой Отечественной войны, «безвинно погибшими людьми». Позже мать мальчика сообщила, что подросток исказил начальный текст доклада, неудачно его сократив.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #школьник #бундестаг #проверка #речь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть