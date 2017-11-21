Пушков ответил на претензии посла США из-за ответа России: Симметрию мы не обещали

Москва, 21 ноября. Россия примет зеркальный ответ на регистрацию российских СМИ в США в качестве иностранных агентов. Об этом во вторник заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя претензии посла США в РФ Джона Хантсмана.

«Хантсман осудил «несоразмерные» шаги России в отношении СМИ США. Шагов еще нет, но будут — зеркальные, а не соразмерные. Симметрию мы не обещали», — отметил он.

Ранее Хантсман раскритиковал российские власти, которые объявили о намерении внести в список иностранных агентов девять информационных проектов, финансируемых правительством США. Это стало ответом на действия Минюста США, который вынудил телеканал RT и партнера радиостанции Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранных агентов под угрозой возбуждения уголовного дела. Однако, по словам Хантсмана, реакция Москвы не является соразмерной.