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Экономика
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Политика
Пушков ответил на претензии посла США из-за ответа России: Симметрию мы не обещали
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    Пушков ответил на претензии посла США из-за ответа России: Симметрию мы не обещали

    15:25  21 Ноября 2017
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    Пушков ответил на претензии посла США из-за ответа России: Симметрию мы не обещали

    Москва, 21 ноября. Россия примет зеркальный ответ на регистрацию российских СМИ в США в качестве иностранных агентов. Об этом во вторник заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя претензии посла США в РФ Джона Хантсмана.

    «Хантсман осудил «несоразмерные» шаги России в отношении СМИ США. Шагов еще нет, но будут — зеркальные, а не соразмерные. Симметрию мы не обещали», — отметил он.

    Пушков ответил на претензии посла США из-за ответа России: Симметрию мы не обещали

    Ранее Хантсман раскритиковал российские власти, которые объявили о намерении внести в список иностранных агентов девять информационных проектов, финансируемых правительством США. Это стало ответом на действия Минюста США, который вынудил телеканал RT и партнера радиостанции Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранных агентов под угрозой возбуждения уголовного дела. Однако, по словам Хантсмана, реакция Москвы не является соразмерной.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #пушков #сми #хантсман
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