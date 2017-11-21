«Паранойя усугубляется»: в Польше объяснили заявление Мацеревича о «горячей войне» с Россией

Варшава, 21 ноября. Глава Минобороны Польши Антоний Мацеревич заявил о начале «горячей» войны с Россией. Подобное выражение политик использовал в эфире польского канала TVN24.

Комментируя военную активность в Северной Корее, Мацеревич заявил, что она, по его мнению, «тесно связана» с планами России и ее «агрессивной активностью». Министр также назвал российско-белорусские учения «Запад-2017» началом перехода от холодной войны к «горячей».

Заявление Мацеревича, мягко говоря, не вызвало волны одобрения в Польше. Представитель партии «Гражданская платформа» Анджей Халицкий назвал заявление министра «вербальным туманом», которым министр пытается прикрыть собственные просчеты и реальное состояние польской армии. В то же время депутат от «Современной Польши» Рышард Петру заявил, что подобные заявления дискредитируют польскую власть, сообщает «Экономика сегодня».

Польские пользователи Интернета также не согласились с главой Минобороны страны — комментарии к его выступлению пестрят призывами к немедленной отставке Мацеревича, а также к необходимости удостовериться в его психическом равновесии.

«Как кто-то вообще может поддержать его? Этот человек ведет армию Польши к истреблению», — недоумевает пользователь с ником Henryk Henryk.

«Этот человек должен уйти в отставку, потому что провоцирует нежелательный конфликт… бред», — пишет maroni35

«Надеюсь, что никто в Европе и мире не отнесется к этому всерьез», — указывает Atos79.

«Паранойя усугубляется: скоро он начнет пугать оборотнями», — написал zibi56.

Отметим, что председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков также указал на явное неодобрение польских пользователей социальных сетей заявления Мацеревича.