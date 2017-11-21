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«Паранойя усугубляется»: в Польше объяснили заявление Мацеревича о «горячей войне» с Россией
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    «Паранойя усугубляется»: в Польше объяснили заявление Мацеревича о «горячей войне» с Россией

    16:47  21 Ноября 2017
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    «Паранойя усугубляется»: в Польше объяснили заявление Мацеревича о «горячей войне» с Россией

    Варшава, 21 ноября. Глава Минобороны Польши Антоний Мацеревич заявил о начале «горячей» войны с Россией. Подобное выражение политик использовал в эфире польского канала TVN24.

    Комментируя военную активность в Северной Корее, Мацеревич заявил, что она, по его мнению, «тесно связана» с планами России и ее «агрессивной активностью». Министр также назвал российско-белорусские учения «Запад-2017» началом перехода от холодной войны к «горячей». 

    Заявление Мацеревича, мягко говоря, не вызвало волны одобрения в Польше. Представитель партии «Гражданская платформа» Анджей Халицкий назвал заявление министра «вербальным туманом», которым министр пытается прикрыть собственные просчеты и реальное состояние польской армии. В то же время депутат от «Современной Польши» Рышард Петру заявил, что подобные заявления дискредитируют польскую власть, сообщает «Экономика сегодня».

    Польские пользователи Интернета также не согласились с главой Минобороны страны — комментарии к его выступлению пестрят призывами к немедленной отставке Мацеревича, а также к необходимости удостовериться в его психическом равновесии. 

    «Как кто-то вообще может поддержать его? Этот человек ведет армию Польши к истреблению», — недоумевает пользователь с ником Henryk Henryk.

    «Этот человек должен уйти в отставку, потому что провоцирует нежелательный конфликт… бред», — пишет maroni35

    «Паранойя усугубляется»: в Польше объяснили заявление Мацеревича о «горячей войне» с Россией

    «Надеюсь, что никто в Европе и мире не отнесется к этому всерьез», — указывает Atos79.

    «Паранойя усугубляется»: в Польше объяснили заявление Мацеревича о «горячей войне» с Россией

    «Паранойя усугубляется: скоро он начнет пугать оборотнями», — написал zibi56.

    «Паранойя усугубляется»: в Польше объяснили заявление Мацеревича о «горячей войне» с Россией

    Отметим, что председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков также указал на явное неодобрение польских пользователей социальных сетей заявления Мацеревича.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #польша #мачаревич #горячая война
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