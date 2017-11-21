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Россия
Глава Роструда призвал россиян меньше праздновать и больше работать
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    Глава Роструда призвал россиян меньше праздновать и больше работать

    15:51  21 Ноября 2017
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    Глава Роструда призвал россиян меньше праздновать и больше работать

    Москва, 21 ноября. Глава Роструда Всеволод Вуколов высказал мнение, что россиянам следует больше времени тратить на работу, чтобы достичь успеха в жизни.

    «Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям, — сказал он, отвечая на вопрос об идее учредить в России праздник специалистов по криптовалютам. — Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу», передает ТАСС.

    Напомним, в октябре на сайте российского кабинета министров был опубликован утвержденный премьер-министром Дмитрием Медведевым план переноса праздничных дней в 2018 году. Так, в новогодние праздники у россиян будет десять выходных.

    Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой отменить новогодние каникулы для россиян, заменив их дополнительными отпускными днями.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #роструд
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