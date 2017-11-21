Глава Роструда призвал россиян меньше праздновать и больше работать

Москва, 21 ноября. Глава Роструда Всеволод Вуколов высказал мнение, что россиянам следует больше времени тратить на работу, чтобы достичь успеха в жизни.

«Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям, — сказал он, отвечая на вопрос об идее учредить в России праздник специалистов по криптовалютам. — Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу», передает ТАСС.

Напомним, в октябре на сайте российского кабинета министров был опубликован утвержденный премьер-министром Дмитрием Медведевым план переноса праздничных дней в 2018 году. Так, в новогодние праздники у россиян будет десять выходных.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой отменить новогодние каникулы для россиян, заменив их дополнительными отпускными днями.