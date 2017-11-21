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Сирия: Россия и США договорились о доставке гумпомощи в лагерь Рукбан
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    Сирия: Россия и США договорились о доставке гумпомощи в лагерь Рукбан

    15:29  21 Ноября 2017
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    Сирия: Россия и США договорились о доставке гумпомощи в лагерь Рукбан

    Дамаск, 21 ноября. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что Россия и США договорились о поставке гумпомощи в лагерь беженцев Рукбан.

    Представители российского Центра сообщили, что РФ предложила командованию военной базы США в Ат-Танфе совместно обеспечить доставку гуманитарной помощи беженцам в лагере Рукбан. Американская сторона согласилась содействовать российским военнослужащим, однако попросила оказать влияние на власти Дамаска, заявив, что власти Сирии якобы препятствуют доставке гумпомощи в данный регион.

    Ранее неоднократно отмечалось, что военные США присутствуют на территории Сирии без согласия официальных властей Дамаска. Пентагон поставляет вооружение оппозиционным группировкам, а также содействует некоторым террористическим организациям, действующим в Сирийской арабской республике.

    Сирия: Россия и США договорились о доставке гумпомощи в лагерь Рукбан

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #гумпомощь #рукбан
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