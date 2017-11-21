Украинке, выманившей миллион у брачного агентства США, грозит 12 лет тюрьмы

Москва, 21 ноября. Жительница украинского города Черкассы обвиняется в вымогательстве крупной суммы у международного брачного агентства.

31-летняя Инна, являясь сотрудницей украинского офиса американского брачного агентства, организовала хакерские атаки на сайт компании с помощью «айтишника, который и блокировал работу серверов», рассказали изданию «Вести Украина» в правоохранительных органах.

В результате нескольких атак злоумышленница получила выкуп в размере около 1 млн гривен ($38 тыс.).

Как удалось узнать изданию, Инна разведена, воспитывает двух дочерей. В этом году молодая мама открыла детский развлекательный клуб. Судя по ее странице в социальных сетях, идеи заработков женщина черпала в группах «Как заработать денег», «Блог валютного трейдера», «Цель — $1 млн в год» и «О, великие женщины».

Как рассказала пресс-секретарь Черкасской облпрокуратуры Светлана Андрейченко, дело передано в суд. Подозреваемая находится под домашним арестом. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией по статьям «Незаконное вмешательство в работу компьютерных сетей» и «Вымогательство в особо крупных размерах».