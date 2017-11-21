Донбасс сегодня: ВСУ «обкладывают» Донецк и Луганск, откровения волонтера, ложь СБУ

Донбасс, 21 ноября. ВСУ перебрасывают к столицам ДНР и ЛНР дополнительные силы. Иностранные наемники учат украинских бойцов провокациям. Агенты Саакашвили готовят союзников в ВСУ. Тайная «программа» СБУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 24 населенных пункта ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 950 мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся в том числе из минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты, а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего бойцы ВСУ и национальной гвардии Украины 55 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, в результате обстрела Докучаевска на территории ДНР частично разрушены и повреждены девять объектов жилого и нежилого фонда.

ВСУ наращивают группировки под Донецком и Луганском

Тревожные сведения приходят от военных разведчиков Донецка и Луганска. Так, в контролируемой ВСУ Авдеевке в нескольких километрах от Донецка зафиксировано сосредоточение запрещенного вооружения украинских войск. В районе Каменки, в Авдеевском лесу и в населенных пунктов Мемрик и Кураховка обнаружены позиции буксируемых пушек «Гиацинт-Б», САУ «Гвоздика», БМП и самоходных минометов 2С9 «Нона-С» из состава 25-й овдбр (отдельной десантно-штурмовой бригады) и 30-й омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ.

На Луганщине в зону ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в район станции Молодость подконтрольного киевскому правительству города Счастье прибыла колонна военной техники. В составе колонны — четыре грузовых автомобиля типа «Урал» с боеприпасами и три БТР-80, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Иностранцы учат ВСУ провокациям

В оперативном командовании ДНР представили информацию о прибытии 18 ноября в подконтрольный ВСУ Мариуполь иностранных инструкторов из США. Цель «миссии» — проведение инспекции подразделений украинской армии и оказание помощи в проведении провокаций на линии соприкосновения, сообщил источник в командовании ДНР.

При этом, несмотря на договоренность между СБУ и посольством США на Украине о неразглашении персональных данных от апреля 2017 года, списки иностранных военнослужащих попали в Сеть. В частности, в настоящее время эти списки есть в распоряжении военных ДНР. Напомним, по мнению экспертов и на основании имеющейся в открытом доступе информации, командование ВСУ сознательно идет на разглашение персональных данных военных инструкторов из США. Делается это для того, чтобы американские военные не смогли попасть с инспекциями на передовые позиции киевских силовиков и на месте узнать о фактах хищения западной военной помощи.

«Длинные лапы» Саакашвили

Донецкие разведчики также располагают данными о намерениях оппозиционного украинского политика Михаила Саакашвили задействовать некоторые боевые подразделения из зоны так называемой АТО для проведения возможного госпереворота на Украине в ближайшие месяцы.

Сообщается, что после получения тайных инструктажей от посредника Саакашвили в район подконтрольного ВСУ Новолуганского в зону ответственности 25-й омпб «Киевская Русь» 54-й омбр ВСУ прибыли четыре грузинских наемника из состава подразделения «Легион». Фамилии наемников — Тилих, Куншанов, Иквиндженадзе и Мебония. Они будут проводить в бригаде работу с офицерским составом, убеждая военнослужащих в необходимости военной поддержки оппозиционного движения и побуждая их принять участие в подготовке намеченного на ближайшие месяцы очередного государственного переворота.

Также сообщается, что такую же деятельность будут проводить иностранные наемники в подразделениях 25-й овдбр, 95-й одшбр и 79-й одшбр в районе подконтрольной ВСУ Авдеевки, а также в 30-й и 59-й омбр ВСУ на мариупольском направлении.

Украинский волонтер проговорился

Украинский волонтер Юрий Мысягин написал очередной откровенный пост на своей странице в Facebook, в котором признал применение украинской стороной тяжелого вооружения. Желая пропиарить подразделения ВСУ, которые якобы «накрыли пулеметную точку террористов чем-то тяжелым», Мысягин, наверное, не заметил, как «спалил» самих украинских бойцов и штаб АТО, уличив их в применении запрещенного вооружения. Таким образом, он подтвердил информацию, публикуемую военными ДНР и ЛНР, о нахождении тяжелой техники ВСУ вблизи линии фронта и вне мест хранения.

СБУ и фейковая программа

Очередного «боевика ЛНР» судили в подконтрольном ВСУ Северодонецке и освободили от ответственности в связи с добровольной сдачей по программе СБУ «Тебя ждут дома». Об этом говорится в сообщениях украинских СМИ.

Отмечаем общую тенденцию таких сообщений и сам формат работы СБУ — ни разу не было показано лицо «раскаявшегося» и не раскрыты идентификационные данные «боевиков». Каждый раз украинская спецслужба использует заготовки и предъявляет СМИ некую личность с замазанным на видео лицом и измененным голосом с практически одинаковым текстом выступления: «Служил там-то (не говорится где), понял, что «все плохо», решил уйти…», и т.д.

При этом СБУ рапортует, что программой якобы воспользовались более двухсот «боевиков». Ни один из них не предъявлен общественности, что ставит под сомнение достоверность информации украинских спецслужб. Отметим, в отличие от СБУ, руководство ДНР и ЛНР, напротив — максимально открыто: перебежчиков с Украины выводят на брифинги, представляя всю идентифицирующую информацию.