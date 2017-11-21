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Политика
В Кремле назвали дату пресс-конференции Путина
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    В Кремле назвали дату пресс-конференции Путина

    15:07  21 Ноября 2017  /обновлено: 15:13  21 Ноября 2017
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    В Кремле назвали дату пресс-конференции Путина

    Москва, 21 ноября. Пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 14 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

    Большая пресс-конференция главы российского государства пройдет 14 декабря 2017 года.

    В Кремле назвали дату пресс-конференции Путина

    «Департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента РФ начинает аккредитацию на участие в пресс-конференции президента России Владимира Путина», — следует из сообщения.

    Уточняется, что заявки на аккредитацию принимаются от представителей российских СМИ, которые имеют регистрацию в Роскомнадзоре, а также иностранных корреспондентов, аккредитованных при дипломатическом ведомстве России. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #кремль #пресс-конференция путина
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