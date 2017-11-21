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Общество
Россияне отреагировали на идею Гордон упразднить пост президента РФ
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    Россияне отреагировали на идею Гордон упразднить пост президента РФ

    15:34  21 Ноября 2017
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    Россияне отреагировали на идею Гордон упразднить пост президента РФ

    Москва, 21 ноября. Заявление журналистки Екатерины Гордон о необходимости упразднения должности президента Российской Федерации рассмешило пользователей социальных сетей.

    Напомним, Гордон сама планирует принять участие в президентских выборах в марте 2018 года.

    «Я хочу упразднить пост президента Российской Федерации и обратиться к действительно демократическому устройству государства — парламентской республике», — цитирует слова журналистки издание «Ридус».

    «Предлагаю упразднить должность Гордон», — пошутили россияне.

    Россияне отреагировали на идею Гордон упразднить пост президента РФ

    «Пусть заинтересует людей — как Мадонна», — предложили другие.

    Россияне отреагировали на идею Гордон упразднить пост президента РФ

    Некоторые предположили, что Годон решила попиариться.

    «Видимо поняла, что эта должность ей не светит, вот и решила еще немного попиариться!» — подчеркнули пользователи.

    Россияне отреагировали на идею Гордон упразднить пост президента РФ

    «При этом Катя борется за «место президента», которого не будет, то есть за пустое место. Весьма эпатажное заявление кандидата в кандидаты», — написали в соцсетях.

    Россияне отреагировали на идею Гордон упразднить пост президента РФ

    «Очень хочется узнать, что предлагают Дана Борисова, Маша Малиновская, Анжела и Снежана», — резюмировали комментаторы.

    Россияне отреагировали на идею Гордон упразднить пост президента РФ

    Автор: Алексей Громов
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    #гордон #выборы-2018
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