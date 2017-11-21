Россияне отреагировали на идею Гордон упразднить пост президента РФ

Москва, 21 ноября. Заявление журналистки Екатерины Гордон о необходимости упразднения должности президента Российской Федерации рассмешило пользователей социальных сетей.

Напомним, Гордон сама планирует принять участие в президентских выборах в марте 2018 года.

«Я хочу упразднить пост президента Российской Федерации и обратиться к действительно демократическому устройству государства — парламентской республике», — цитирует слова журналистки издание «Ридус».

«Предлагаю упразднить должность Гордон», — пошутили россияне.

«Пусть заинтересует людей — как Мадонна», — предложили другие.

Некоторые предположили, что Годон решила попиариться.

«Видимо поняла, что эта должность ей не светит, вот и решила еще немного попиариться!» — подчеркнули пользователи.

«При этом Катя борется за «место президента», которого не будет, то есть за пустое место. Весьма эпатажное заявление кандидата в кандидаты», — написали в соцсетях.