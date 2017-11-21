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Алеппо: курды атаковали армию Турции около Африна
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    Алеппо: курды атаковали армию Турции около Африна

    15:10  21 Ноября 2017
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    Алеппо: курды атаковали армию Турции около Африна

    Алеппо, 21 ноября. Курдские ополченцы атаковали позиции турецких военнослужащих в районе Дар Изза.

    Турецкие СМИ сообщили о нападении курдских сил на позиции армии Турции около кантона Африн. Отмечается, что атака произошла на стыке провинций Идлиб и Алеппо в районе Дар Изза. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

    Ранее сообщалось, что Турция перебросила значительные силы в провинцию Идлиб, Анкара заявила, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане, военные будут обеспечивать стабильность и безопасность в регионе.

    Алеппо: курды атаковали армию Турции около Африна

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #турция #курды #идлиб #африн
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