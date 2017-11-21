Алеппо: курды атаковали армию Турции около Африна

Алеппо, 21 ноября. Курдские ополченцы атаковали позиции турецких военнослужащих в районе Дар Изза.

Турецкие СМИ сообщили о нападении курдских сил на позиции армии Турции около кантона Африн. Отмечается, что атака произошла на стыке провинций Идлиб и Алеппо в районе Дар Изза. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что Турция перебросила значительные силы в провинцию Идлиб, Анкара заявила, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане, военные будут обеспечивать стабильность и безопасность в регионе.