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Сирия новости 21 ноября 16.30: 150 террористов ИГ эвакуировано из Абу Кемаля на подконтрольные SDF территории, боевики обстреляли пригород Алеппо
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    Сирия новости 21 ноября 16.30: 150 террористов ИГ эвакуировано из Абу Кемаля на подконтрольные SDF территории, боевики обстреляли пригород Алеппо

    16:30  21 Ноября 2017
    1036

    Сирия новости 21 ноября 16.30: 150 террористов ИГ эвакуировано из Абу Кемаля на подконтрольные SDF территории, боевики обстреляли пригород Алеппо

    Сирия, 21 ноября. 150 террористов ИГ1 эвакуировано из Абу Кемаля на подконтрольные SDF территории, боевики обстреляли западный пригород Алеппо, в Дамаске продолжаются перестрелки между САА и вооруженной оппозицией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают САА на востоке Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хаме, обнаружили склад ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Хаме.  

    «Исламское государство»: эвакуировалось из Абу Кемаля на подконтрольные SDF территории.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоят САА в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): обстреливают позиции YPG в районе Африна.

    Курды: ведут обстрел позиций ССА в Алеппо.

    Сирия новости 21 ноября 16.30: 150 террористов ИГ эвакуировано из Абу Кемаля на подконтрольные SDF территории, боевики обстреляли пригород Алеппо

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 21 ноября 16.30: 150 террористов ИГ эвакуировано из Абу Кемаля на подконтрольные SDF территории, боевики обстреляли пригород Алеппо

    Боевики радикальной оппозиции продолжают вести обстрел сирийской столицы. Ранее сообщалось, что под минометным огнем погибло восемь мирных жителей города, еще 30 человек получили ранения. Smart News Agency передает, что в районе Жарамана в пригороде Дамаска погиб еще один гражданский в результате взрыва ракетного снаряда, выпущенного боевиками.

    Военный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации антиправительственных вооруженных группировок в районах поселений Дума, Хараста и Мадира. С воздуха САА поддерживают сирийские ВВС.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 21 ноября 16.30: 150 террористов ИГ эвакуировано из Абу Кемаля на подконтрольные SDF территории, боевики обстреляли пригород Алеппо

    Радикальные оппозиционные группировки открыли огонь по западным пригородам Алеппо. Минометному обстрелу подвергся район Захра. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что снаряды, выпущенные боевиками, попали по автостраде и зданию почты. Информации о жертвах среди мирных жителей нет.

    Тем временем на западе региона продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Напомним, боевики ССА открыли огонь по позициям курдов недалеко от города Африн. В свою очередь, YPG обстреляли укрепрайоны ССА в окрестностях Дарат Иззы.  

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 21 ноября 16.30: 150 террористов ИГ эвакуировано из Абу Кемаля на подконтрольные SDF территории, боевики обстреляли пригород Алеппо

    Информационный ресурс Muraselon передает, что солдаты Сирийской арабской армии (САА), ведущие работы по зачистке административного центра провинции, обнаружили склад боеприпасов и отравляющих химических веществ «Исламского государства»1.

    Inside Syria Media Center  опубликовал на своем сайте данные, в соответствии с которыми 150 террористов «Исламского государства» беспрепятственно покинули зону военных действий в городе Абу Кемаль и переместились на территории, подконтрольные Демократическим силам Сирии (SDF). Напомним, поддерживаемые США курдские отряды ополчения продвигаются в Дейр-эз-Зоре, практически без единого выстрела захватывая стратегические территории.

    Провинция Хама

    Сирия новости 21 ноября 16.30: 150 террористов ИГ эвакуировано из Абу Кемаля на подконтрольные SDF территории, боевики обстреляли пригород Алеппо

    Боевики радикальной оппозиции ведут обстрел расположений Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Сарха в провинции Хама. Об этом сообщает оппозиционный источник в Telegram (@SRNN2011).

    На востоке региона сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжает освобождать от радикалов «Джебхат ан-Нусры»1 населенные пункты на пути своего следования в провинцию Идлиб. Ранее сообщалось, что правительственные войска выбили боевиков «Тахрир аш-Шам» из поселений Аль-Шакусия и Шухейтар. Для проведения контратак позиций САА «Ан-Нусра» усиливает свои ряды террористами «Исламского государства».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #сса #тахрир аш-шам #дерй-эз-зор
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