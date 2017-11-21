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Политика
Клинцевич назвал переименование ВДВ в ДШВ на Украине клоунадой
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    Клинцевич назвал переименование ВДВ в ДШВ на Украине клоунадой

    15:20  21 Ноября 2017
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    Клинцевич назвал переименование ВДВ в ДШВ на Украине клоунадой

    Франц Клинцевич, первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, прокомментировал решение президента Украины Петра Порошенко переименовать десантно-воздушные войска в десантно-штурмовые и перекрасить голубые береты в темно-бордовые.

    «Это, правда, грустно. Это клоунада, с точки зрения здравого смысла. Она шокирует. Впервые на политических передачах у меня подходит комок к горлу», — признался сенатор в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».  

    Он считает, раз Порошенко выбрал для украинских десантников бордовый цвет под стандарт НАТО, то и полосы на тельняшках десантно-штурмовых войск ВСУ должны быть кровавыми.

    «На этом цвете, наверно, есть кровь и украинских десантников, которые всю жизнь носили голубой цвет. Изменить эту ситуацию нельзя. Любой, кто хоть раз был в стропах и спускался с любой высоты, считает себя десантником и поет «Синеву». В данном случае нет ничего военного и содержательного. Есть большая политика, направленная на отделение России от Украины. Рвутся по живому все связи. Но порвать эти связи нельзя. 2 августа будет, и все десантники Украины выйдут на улицу со своими голубыми беретами, с тельняшками и десантными флагом. Это братство останется на века, сломать его, унизить или растоптать не удастся, как бы не пытались», — считает замглавы комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента.  

    К слову, Франц Клинцевич — сам десантник, у него 627 прыжков с парашютом. И потому все, что происходит на Украине с «войсками дяди Васи», как принято называть Воздушно-десантные войска в честь командующего Василия Маргелова, он принимает близко к сердцу.

    Автор: Елизавета Садкова
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