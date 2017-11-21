Роспотребнадзор развенчал мифы о «выбросе» рутения-106 на Урале

Челябинск, 21 ноября. Роспотребнадзор опроверг сообщения о критическом уровне радиоактивного изотопа рутений-106 на территории России и Европы.

В ведомстве уточнили, что после публикаций о выбросе радиации, появившихся в зарубежных и отечественных СМИ, специалисты провели анализ уровней объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе в РФ в сентябре – октябре.

«В результате установлено, что максимальные уровни объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе в двести и более раз меньше допустимого уровня и не представляют угрозы для здоровья населения», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее информацию о повышенном содержании рутения на территории Челябинской области прокомментировали в Росгидромете.

Руководитель ведомства Максим Яковенко сообщил порталу «Ура.ру», что зафиксированная концентрация рутения-106 значительно ниже предельно допустимых значений и не несёт опасности для населения.

