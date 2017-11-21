Глава МВД ЛНР обвинил чиновников в инсценировке госпереворота

Луганск, 21 ноября. Глава МВД Луганской народной республики Игорь Корнет заявил о том, что ситуация в ЛНР на данный момент полностью контролируется правоохранительными органами народной республики. Он опроверг распространившиеся ранее слухи о своей отставке и рассказал о выявлении крупной ОПГ, в которую входили представители администрации, прокуратуры и ГТРК ЛНР.

«Хочу развеять слухи о моей отставке, — заявил Корнет. — МВД работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности».

Сложившуюся в ЛНР ситуацию Корнет назвал результатом «деструктивных действий ряда должностных лиц» — они спровоцировали критику МВД ЛНР в СМИ, из-за чего возникли слухи об отставке министра. В ответ правоохранительные органы провели собственные следственные и розыскные мероприятия, отчет по результатам которых Корнет представил главе ЛНР Игорю Плотницкому.

Среди причастных к преступной деятельности Корнет называет высокопоставленных лиц: директора ГТРК ЛНР Анастасию Шуркаеву, которую Корнет обвинил в причастности к деятельности украинских спецслужб, а также руководителя администрации главы ЛНР Ирину Тейцман, главу Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова — которые, по словам главы МВД «причастны к инсценировке госпереворота в ЛНР в сентябре 2016». Упоминает он также «ряд высокопоставленных сотрудников генеральной прокуратуры». В отношении перечисленных лиц принято решение о возбуждении уголовных дел и арестах.

Ранее стало известно о появлении в центре Луганска вооруженных людей без знаков различия, из-за чего распространились слухи о смещении руководства народной республики.