Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Экономика США стала паразитом: в Китае объяснили, зачем Путин наращивает запасы золота
Спорт
Тренер «Заречья» готов возглавить женскую сборную России по волейболу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тренер «Заречья» готов возглавить женскую сборную России по волейболу

    15:07  21 Ноября 2017
    42

    Тренер «Заречья» готов возглавить женскую сборную России по волейболу

    Москва, 21 ноября. Двукратная чемпионка Европы по волейболу Екатерина Панкова и другие спортсменки рассчитывают, что сборную России возглавит главный тренер подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Вадим Панков. 

    По словам 27-летней волейболистки, у Панкова огромный опыт.

    «Он много лет был верным помощником Николая Карполя, успешно работал в Испании, находил общий язык с такими мастерами, как Любовь Соколова, Наталья Сафронова, Юлия Меркулова, Татьяна Кошелева и другими», — подчеркнула связующая.

    Тренер «Заречья» готов возглавить женскую сборную России по волейболу

    Она также напомнила, что тренер «Заречья» усердно готовил резерв для сборной России, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    По ее мнению, он, конечно, заслужил право на работу в главной команде России.

    Напомним, 24 ноября состоится заседание президиума Всероссийской федерации волейбола, на котором будет изучено предложение экспертного совета федерации объявить конкурс на должность наставника сборной.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #спорт #волейбол #панков #сборная россии #заречье
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть