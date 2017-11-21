Тренер «Заречья» готов возглавить женскую сборную России по волейболу

Москва, 21 ноября. Двукратная чемпионка Европы по волейболу Екатерина Панкова и другие спортсменки рассчитывают, что сборную России возглавит главный тренер подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Вадим Панков.

По словам 27-летней волейболистки, у Панкова огромный опыт.

«Он много лет был верным помощником Николая Карполя, успешно работал в Испании, находил общий язык с такими мастерами, как Любовь Соколова, Наталья Сафронова, Юлия Меркулова, Татьяна Кошелева и другими», — подчеркнула связующая.

Она также напомнила, что тренер «Заречья» усердно готовил резерв для сборной России, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По ее мнению, он, конечно, заслужил право на работу в главной команде России.

Напомним, 24 ноября состоится заседание президиума Всероссийской федерации волейбола, на котором будет изучено предложение экспертного совета федерации объявить конкурс на должность наставника сборной.