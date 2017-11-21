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Сигнал от Госдепа: в Грузии объяснили поставки ПЗРК Javelin из США
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    Сигнал от Госдепа: в Грузии объяснили поставки ПЗРК Javelin из США

    14:51  21 Ноября 2017
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    Сигнал от Госдепа: в Грузии объяснили поставки ПЗРК Javelin из США

    Москва, 21 ноября. Заместитель министра обороны Лела Чиковани прокомментировала решение Госдепа США о продаже Грузии противотанкового вооружения Javelin.

    По мнению Чиковани, это сигнал, подтверждающий «твердые стратегические отношения между странами и высокое качество взаимодоверия», а также факт признания США реформ ведомства.

    «Вместе с тем, это однозначное признание реформ в оборонном ведомстве и точности направлений трансформации», — сказала замминистра.

    Заместитель министра обороны добавила, что «это не было решением одного дня». По ее словам, работа в данном направлении велась на протяжении всего года.

    Чиковани подчеркнула, что закупка техники носит оборонительный характер, Javelin не будут применяться для нападения на другие государства.

    Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя данное решение, заявил, что американцы через Грузию передают ПТРК Javelin Украине.

    Примечательно, в Вашингтоне в свою очередь заявляют, что знаменитые противотанковые ракетные комплексы должны повысить оборонные возможности Грузии и США, не нарушая основной баланс сил в регионе.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #вооружения #грузия #джавелин
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