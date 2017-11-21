Активистки Femen в рамках «голого» протеста призвали отправить Порошенко на свалку истории

Киев, 21 ноября. Активистки движения Femen возле здания администрации украинского президента Петра Порошенко устроили акцию протеста, приуроченную к годовщине Майдана.

Две девушки обнажили грудь возле входа в администрацию Порошенко, продемонстрировав надписи «Dream 2013 – Free» и «Real 2017 – Roshen», их практически сразу задержали сотрудники полиции, сообщают украинские СМИ.

Действующего главу Украину активистки обвинили в олигархической контрреволюции, а единственным результатом Майдана, с точки зрения Femen, стало обогащение «шоколадного президента» Порошенко и его «сообщников».

«Воодушевление свободой сменилось апатией народа и олигархической контрреволюцией… Femen призывает спасти достижения «Революции достоинства» (Майдана – прим. ФАН), оправив негодяев на свалку истории», — сообщается в заявлении движения по поводу акции.

Напомним, ранее в ходе «празднования» годовщины Майдана украинские радикалы сожгли баннер с изображением телеведущей Оксаны Марченко – супруги лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.