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Общество
Собчак предложила ограничить полномочия президента России
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    Собчак предложила ограничить полномочия президента России

    14:58  21 Ноября 2017
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    Собчак предложила ограничить полномочия президента России

    Москва, 21 ноября. Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак предложила ограничить полномочия президента Российской Федерации.

    По словам Собчак, которая планирует принять участие в президентских выборах в 2018 году, Конституция Российской Федерации была написана в сложный период противостояния между главой государства и членами парламента.

    «Лично я считаю, что самый правильный путь развития для России — это парламентская республика с ограничением президентских полномочий… Мы все знаем, что наша конституция писалась в непростой исторический период достаточно жесткого противостояния парламента и президента», — отметила она.

    Напомним, ранее представители журналистки Ксении Собчак рассказали о том, что ее команде отказали в аренде помещений под предвыборные штабы в некоторых регионах России.

    Автор: Алексей Громов
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    #собчак #выборы-2018
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