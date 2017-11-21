Собчак предложила ограничить полномочия президента России

Москва, 21 ноября. Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак предложила ограничить полномочия президента Российской Федерации.

По словам Собчак, которая планирует принять участие в президентских выборах в 2018 году, Конституция Российской Федерации была написана в сложный период противостояния между главой государства и членами парламента.

«Лично я считаю, что самый правильный путь развития для России — это парламентская республика с ограничением президентских полномочий… Мы все знаем, что наша конституция писалась в непростой исторический период достаточно жесткого противостояния парламента и президента», — отметила она.

Напомним, ранее представители журналистки Ксении Собчак рассказали о том, что ее команде отказали в аренде помещений под предвыборные штабы в некоторых регионах России.