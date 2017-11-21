Очевидец задержал таксиста, сбившего ребенка в Московской области

Москва, 21 ноября. Очевидец задержал водителя такси, пытавшегося покинуть место ДТП после наезда на ребенка в Московской области.

Инцидент произошел в поселке Запрудня Талдомского района, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Таксист, совершив наезд на ребенка, попытался ретироваться, однако сделать это ему помешал случайно оказавшийся поблизости мужчина.

«Таксист поехал на красный и сбил мальчика лет двенадцати. Пытался скрыться с места преступления. Но за ним погнался мужчина-очевидец и вернул его», – рассказала местная жительница, также ставшая очевидцем происшествия.

После того как водитель такси был задержан, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов Московской области.