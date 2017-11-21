Хама: неудачей закончилась атака смертника «Джебхат ан-Нусры» около Шухайтера

Хама, 21 ноября. Смертник «Джебхат ан-Нусры» попытался атаковать позиции сирийской армии в северной части провинции Хама.

Правительственные войска продолжают наступление в северо-восточной части провинции Хама при поддержке ВКС РФ. Армейцы встречают сопротивление со стороны боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Около населенного пункта Шухайтера позиции САА были атакованы одним из смертников исламистов. Однако нападение не было успешным. Заминированный автомобиль армейцы расстреляли на расстоянии, плотный огонь привел к самоуничтожению машины и гибели боевика, сообщают источники в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.