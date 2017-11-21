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«Эрнст, одумайся»: в Сети ополчились на Первый канал из-за Бузовой
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    «Эрнст, одумайся»: в Сети ополчились на Первый канал из-за Бузовой

    15:10  21 Ноября 2017
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    «Эрнст, одумайся»: в Сети ополчились на Первый канал из-за Бузовой

    Москва, 21 ноября. Телеведущая и с недавних пор еще и певица Ольга Бузова станет ведущей ток-шоу «Бабий бунт» на Первом канале, премьера состоится 27 ноября, сообщает пресс-служба телеканала. Информация об этом вызвала довольно бурную реакцию среди пользователей Сети. 

    По мнению многих телезрителей, теперь стоит вовсе отказаться от просмотра «Первого», а некоторые критически и с осуждением отнеслись к назначению лица скандально известного реалити-шоу «Дом-2».

    «Вообще теперь первый канал не включу, и так уже там нечего смотреть, сейчас вообще отвернуло.. Куда смотрит правительство?», «На Первом можно ставить точку … ДА!», «Значит людям надоело спокойно работать. Перестанут и это смотреть, если кто-то смотрел», «Эрнст, одумайся…Такое чувство, что молодежь нашу специально разлагают, не получилось на ТНТ, послали на 1-ый»,  — высказались возмущенные пользователи интернета, передает сетевое издание «Дни.Ру».

     

    Весь день съёмки???????????? #workbuzova

    A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

    Напомним, что компанию Ольге Бузовой на поприще телеведущей в отдельно взятом ток-шоу составят актриса Татьяна Васильева, а также Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе и Елена Абитаева.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #первый канал #бузова
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