«Эрнст, одумайся»: в Сети ополчились на Первый канал из-за Бузовой

Москва, 21 ноября. Телеведущая и с недавних пор еще и певица Ольга Бузова станет ведущей ток-шоу «Бабий бунт» на Первом канале, премьера состоится 27 ноября, сообщает пресс-служба телеканала. Информация об этом вызвала довольно бурную реакцию среди пользователей Сети.

По мнению многих телезрителей, теперь стоит вовсе отказаться от просмотра «Первого», а некоторые критически и с осуждением отнеслись к назначению лица скандально известного реалити-шоу «Дом-2».

«Вообще теперь первый канал не включу, и так уже там нечего смотреть, сейчас вообще отвернуло.. Куда смотрит правительство?», «На Первом можно ставить точку … ДА!», «Значит людям надоело спокойно работать. Перестанут и это смотреть, если кто-то смотрел», «Эрнст, одумайся…Такое чувство, что молодежь нашу специально разлагают, не получилось на ТНТ, послали на 1-ый», — высказались возмущенные пользователи интернета, передает сетевое издание «Дни.Ру».

Весь день съёмки???????????? #workbuzova A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Sep 6, 2017 at 3:32am PDT

Напомним, что компанию Ольге Бузовой на поприще телеведущей в отдельно взятом ток-шоу составят актриса Татьяна Васильева, а также Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе и Елена Абитаева.