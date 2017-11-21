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Донбасс: жители Спартака четвертый год живут без света и тепла под обстрелами ВСУ
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    Донбасс: жители Спартака четвертый год живут без света и тепла под обстрелами ВСУ

    14:50  21 Ноября 2017  /обновлено: 14:52  21 Ноября 2017
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    Донбасс: жители Спартака четвертый год живут без света и тепла под обстрелами ВСУ

    Спартак, 21 ноября. В результате очередного обстрела со стороны ВСУ ночью в поселке Спартак сгорел жилой дом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В последние несколько дней ситуация в зоне ответственности Народной милиции ДНР существенно обострилась — мирные жители каждый день подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ, а около двух дней украинские силовики обстреляли населенный пункт из РСЗО «Град». В тот момент, когда съемочная группа подъезжала к поселку, ВСУ вели огонь из минометов — были слышны глухие разрывы и свист.

    «Стреляют у нас каждый день, особенно по вечерам. Вчера вот ночью сгорел дом на центральной улице, там жил мужчина. Пострадавших нет. Андрей уехал сразу же в Донецк к дочке – она там снимает квартиру», — рассказывает жительница поселка Спартак Валентина Плешкова.

    Донбасс: жители Спартака четвертый год живут без света и тепла под обстрелами ВСУ

    Гуманитарная ситуация в поселке уже четвертый год без изменений — из-за сильных обстрелов рабочие не могут добраться до этого района; при этом остается вопрос целесообразности, ведь огонь не прекращается ни на один день, и чинить линии электропередач и газопроводы каждый день не представляется возможным.

    Жители Спартака уже четвертый год живут вот в таких «спартанских» условиях — без света, газа и воды. Администрация выделила поселку бензин для генератора; с его помощью жители могут заряжать телефоны, стирать вещи — стиральная машинка работает от генератора. Однако наиболее насущный вопрос — надвигающаяся зима. Люди, по большому счету, живут в подвалах из-за постоянного свиста пуль и разрывов снарядов, которые прилетают и в дома, поэтому вопрос отопления для них сейчас наиболее актуален.

    Донбасс: жители Спартака четвертый год живут без света и тепла под обстрелами ВСУ

    «Дрова мы пилим в посадке — благо, разрешили. А уголь нам возит МККК — три тонны на каждый двор с расчетом на всю зиму. У нас в поселке 44 жилых дома сейчас», — рассказала жительница поселка.

    Это уже четвертая зима, которую дети вынуждены зимовать в подвалах  — в Спартаке есть двое детишек, которые уже и позабыли, что такое мир и уроки дома, в тепле при свете лампы.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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    #днр #всу #донбасс #спартак
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