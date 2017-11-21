Нужна культурная революция: Руслана призвала украинцев снять шаровары

Киев, 21 ноября. Известная украинская певица Руслана призвала сограждан оставить попытки национальной самоидентификации через одежду и отказаться от «культа вышиванок и шаровар». Об этом она рассказала, выступая в эфире телеканала ICTV.

Звезда эстрады призналась, что выступает против насаждения украинских ценностей, которое в настоящее время осуществляют власти страны. Вместо этого она предлагает осуществить настоящую культурную революцию, чтобы граждане могли идентифицировать себя не только по вышиванкам и шароварам.

«Это хорошо, что у нас есть День вышиванки. Но — не обижайтесь и не ругайте меня потом в социальных сетях – давайте снимем с себя шаровары», — отметила Руслана.

Как сообщает издание «Дни.ру», Руслана оказалась не первой украинской певицей и победительницей «Евровидения», которая выступает против тотальной украинизации. Ранее аналогичное заявление сделала Джамала, которая призвала власти разрешить радиостанциям транслировать песни не только на украинском, но также на русском и английском языках.