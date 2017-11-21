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Сирия растаскивается курдами по частям: SDF вывозят оборудование с нефтяных месторождений Дейр-эз-Зора
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    Сирия растаскивается курдами по частям: SDF вывозят оборудование с нефтяных месторождений Дейр-эз-Зора

    15:47  21 Ноября 2017
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    Сирия растаскивается курдами по частям: SDF вывозят оборудование с нефтяных месторождений Дейр-эз-Зора

    Грабежи и мародерство курдов, на занимаемых ими арабских территориях в Сирии, принимают новые масштабы. Ресурс Euphrates Post опубликовал фото, на которых запечатлено, как «Демократические силы Сирии» (СДС) вывозят оборудование с захваченных ими нефтяных месторождений Дейр-эз-Зора в Хасаку.

    Напомним, что курдские вооруженные формирования захватили территории восточной части провинции Дейр-эз-Зор в результате операции международной коалиции «Буря Джазиры».

    Об операции было официально объявлено 9 сентября этого года. Ее декларируемой целью была зачистка об боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) долины реки Хабур. Однако курдские вооруженные формирования продвинулись значительно дальше этого района, при этом заняв крупные нефтяные месторождения Аль-Омар и Аль-Танак.

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что та ситуация, которая существует в настоящее время в Сирии, требует очень осторожных и продуманных действий со стороны всех участников конфликта:

    «Поскольку любые необдуманные односторонние действия чреваты разрастанием конфликта, его эскалацией и возникновением новых очагов вооруженных столкновений. В этой связи, особенно в условиях начавшегося процесса мирного урегулирования, действия курдских сил на востоке Сирии являются очень опасными, поскольку способны поставить под угрозу этот процесс мирного урегулирования, который в настоящее время достаточно успешно стартовал при модерации России».

    Сирия растаскивается курдами по частям: SDF вывозят оборудование с нефтяных месторождений Дейр-эз-Зора

    Наш собеседник напомнил о недавнем прецеденте, который возник в Ираке, где правительственные войска Ирака вступили в боестолкновения с курдскими отрядами и вернули часть территорий, которые до этого были включены курдами в сферу своего влияния:

    «К сожалению, действия курдских отрядов на востоке Сирии, по всей вероятности, развиваются по тому же сценарию. То есть происходит эскалация напряженности и возрастает вероятность усиления конфликтных отношений между курдами и сирийским правительством. Под благой целью борьбы с террористами курды и их союзники захватывают территории и, прежде всего, территории, на которых расположены нефтяные промыслы. И истиной военных операций курдов является не борьба с терроризмом, которая объявлена в качестве официальной цели, а действия направленные на обогащение и установление контроля над наиболее важными в экономическом отношении территориями, которыми являются нефтяные месторождения».

    Эксперт считает, что демонтаж и вывоз курдами оборудования является очень опасным прецедентом, поскольку он фактически означает, что действия курдов на территории Сирийского Арабской Республики можно квалифицировать как действия захватчиков:

    «В данном случае действия курдских отрядов «Демократических сил Сирии» очень сильно напоминают действия агрессора, который стремится поживиться чем-то на захваченной территории, а не конструктивную деятельность, направленную на совместную борьбу с террористами. Поэтому, с моей точки зрения, подобная практика подлежит осуждению мировым сообществом, ее необходимо прекратить. Причем речь идет не только о курдах, но и об их кураторах и союзниках в лице Соединенных Штатов. Я думаю, что и позиция США, которые потворствуют курдам, должна быть осуждена мировым сообществом».

    Сирия растаскивается курдами по частям: SDF вывозят оборудование с нефтяных месторождений Дейр-эз-Зора

    По словам эксперта, в случае если курды продолжат свое присутствие на захваченных ими территориях, официальный Дамаск вправе начать военную операцию:

    «Поскольку в данном случае на стороне сирийского правительства международные нормы, и Сирийская Арабская Республика имеет полное право распоряжаться своей территорией, в том числе это касается и применения военной силы».

    Однако эксперт выразил надежду на то, что этого не произойдет, и что все-таки дипломатическим, политическим путем конфликт будет урегулирован, а курдские отряды покинут арабские территории:

    «Соответственно, я надеюсь на переговоры, на то, что курды являются все-таки сознательной частью сирийского общества, и рано или поздно ориентация на диалог, на достижение каких-то взаимовыгодных политических результатов возобладает над односторонними деструктивными действиями».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
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    #сша #сирия #курды #дейр-эз-зор #хасака #sdf #демократические силы сирии
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