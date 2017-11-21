В Совфеде назвали действия Google «происками неотроцкистов из Вашингтона»

Google собирается понизить в выдаче сервиса Google News телеканал RT и агентство Sputnik. Эрик Шмидт, председатель совета директоров американского холдинга Alphabet, в который входит компания Google, назвал это понижением ранжирования указанных сайтов, а в России происходящее сочли актом информационной войны.

Роскомнадзор намерен обратиться в Google с просьбой пояснить, что значит термин «ранжирование», сообщила «Газета.ru». Но, как заявил Федеральному агентству новостей зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, здесь все понятно,и действия Google абсолютно предсказуемы.

«Google идет на поводу у американского разведывательного сообщества, тех сил США, которые развивают всю эту антироссийскую истерию. Поэтому заявление Шмидта для меня - не сенсация. У меня всегда были сомнения в отношении иностранных, а особенно — заокеанских сетевых платформ и их независимости от властных структур», — сказал сенатор, возглавляющий временную комиссию Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Андрей Климов считает, что использование заокеанских интернет-платформ может сыграть против России при любых обстоятельствах, поскольку американские госструктуры давно практикуют борьбу с Россией руками якобы независимых частников вроде Twitter и Google.

«RT и Sputnik оказались под ударом, потому что они стали эффективными. Пока они были не очень заметны, пока они были не очень влиятельны, пока ими не очень интересовались американские граждане, их не трогали. А как только американцы стали принимать во внимание все то, что сообщают RT и Sputnik, политика США в отношении этих ресурсов стала жесткой и агрессивной», — объяснил сенатор причину решения Google по RT и Sputnik.

По его мнению, причина, в общем-то, та же, как и в случае с ФАН, когда Google временно прекратил выдавать новостные материалы агентства, фактически введя политическую цензуру на неугодные американским властям СМИ.