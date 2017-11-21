Пусть хоть береты в сеточку наденут: в Союзе десантников РФ резко отреагировали на отмену Дня ВДВ на Украине

На Украине отныне свой День десантника. И даже не десантника, поскольку президент Украины Петр Порошенко не только переименовал этот род войск, но и решил, что свой профессиональный праздник они будут отмечать не летом — 2 августа, как во времена СССР, а глубокой осенью и — главное — отдельно от России. И береты у украинских десантников отныне будут не голубые, а бардовые. По мнению главы исполкома Союза десантников России Валерия Юрьева, украинские граждане, служившие в десанте еще во времена СССР, эти новшества никогда не примут, и уж, конечно, ни под каким видом не откажутся от знаменитых голубых беретов.

«Десантники с Украины, которые с нами служили, — ветераны десантных войск в Советском Союзе — конечно, однозначно будут беречь свои голубые береты, — отметил участник войны в Афганистане и двух чеченских кампаний в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы с ними встречаемся, общаемся — они как были десантниками, так ими и останутся. А войска, которые сейчас на Украине якобы десантные, они уже теперь ведь даже не называются воздушно-десантными».

Ранее появилась информация, что на Украине 21 ноября будет отмечаться новый профессиональный военный праздник — День высокомобильных десантных войск. Кроме того, указом президента страны Петра Порошенко ВДВ Украины будут переименованы — из «воздушно-десантных войск» они превратятся в «десантно-штурмовые войска».

Дата 21 ноября выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день православная церковь чтит память архангела Михаила, который считается одним из небесных покровителей десантников (в России День ВДВ также связан с небесным покровителем «крылатой пехоты» — пророком Ильей).

По мнению Порошенко, поскольку в советские времена День ВДВ связывали с первым прыжком парашютистов в Московском военном округе, то украинских десантников с этой датой ничего не связывает.

Также Порошенко «отменил» для украинских десантников знаменитые голубые береты — теперь, согласно стандартам НАТО, которым стремится соответствовать Украина, десантно-штурмовые войска будут носить темно-бордовые головные уборы. По словам Порошенко, темно-бордовый — это «цвет крови, пролитой в боях за Украину».

У председателя исполкома Всероссийской общественной организации «Союз десантников России», участника многих боевых операций, кавалера орденов «Красной звезды», «Мужества» и других наград Валерия Юрьева все эти украинские десантные «нововведения» вызывают резкое отторжение.