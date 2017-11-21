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Путин передал президенту Армении привет через Лаврова
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    Путин передал президенту Армении привет через Лаврова

    18:00  21 Ноября 2017
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    Путин передал президенту Армении привет через Лаврова

    Ереван, 21 ноября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном.

    В рамках диалога российский дипломат передал армянскому лидеру привет от главы России Владимира Путина.

    «Передаю теплые приветы от Владимира Владимировича Путина, который совсем недавно открывал вместе с вами Дни Армении в России», — обратился Лавров к Саргсяну.

    Он также отметил тот факт, что Ереван высоко ценит партнерские отношения с Москвой.

    Путин передал президенту Армении привет через Лаврова

    «Постараемся ваше доверие и доверие президента России оправдать», — резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, ранее стало известно о том, что лидер РФ Владимир Путин и армянский президент Серж Саргсян приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Армении в Российской Федерации.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #лавров #армения #саргсян
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