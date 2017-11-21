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Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под огнем ВСУ
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    Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под огнем ВСУ

    14:28  21 Ноября 2017
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    Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под огнем ВСУ

    Донецк, 21 ноября. За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны позиций украинской армии погиб один военнослужащий Донецкой народной республики. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

    «В результате обстрелов один военнослужащий ВС ДНР погиб и один получил ранение», — заявил он.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в течение суток шесть раз обстреляли территорию Луганской народной республики.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс
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