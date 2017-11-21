Идлиб: командир ССА заявил, что боевики не потерпят чьего-либо присутствия в провинции

Идлиб, 21 ноября. Командующий «Свободной сирийской армии» заявил, что «умеренные» боевики намерены установить полный контроль в провинции Идлиб.

Командующий ССА (вооруженный оппозиционный альянс) полковник Ахмад аль-Сауд заявил, что «умеренные» боевики не потерпят присутствия в провинции Идлиб террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра1» (организации запрещены в России). По мнению командира ССА эти группировки «уже находятся в прошлом».

Отмечается, что в провинции Идлиб слабо представлены боевики «Исламского государства»1, однако «Джебхат ан-Нусра» после победы над «Ахрар аш-Шам» (ныне входит в состав ССА) все еще контролирует значительные территории в регионе. Также в Идлибе присутствуют турецкие военнослужащие, которые стремятся обеспечить стабильность и безопасность в провинции.

#FSA Free Idlib Army Commander Lt. Col. Ahmad al-Saud: “For all who ask my position on #JaN [#HTS] it will not change at any cost however we will not allow the regime to advance towards #Idlib.

Nusra, #ISIS and the regime are now in the past” https://t.co/b9wTB9Vqhi — ‏كودي روش (@badly_xeroxed) November 20, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.