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Идлиб: командир ССА заявил, что боевики не потерпят чьего-либо присутствия в провинции
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    Идлиб: командир ССА заявил, что боевики не потерпят чьего-либо присутствия в провинции

    14:28  21 Ноября 2017
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    Идлиб: командир ССА заявил, что боевики не потерпят чьего-либо присутствия в провинции

    Идлиб, 21 ноября. Командующий «Свободной сирийской армии» заявил, что «умеренные» боевики намерены установить полный контроль в провинции Идлиб.

    Командующий ССА (вооруженный оппозиционный альянс) полковник Ахмад аль-Сауд заявил, что «умеренные» боевики не потерпят присутствия в провинции Идлиб террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра1» (организации запрещены в России). По мнению командира ССА эти группировки «уже находятся в прошлом».

    Отмечается, что в провинции Идлиб слабо представлены боевики «Исламского государства»1, однако «Джебхат ан-Нусра» после победы над «Ахрар аш-Шам» (ныне входит в состав ССА) все еще контролирует значительные территории в регионе. Также в Идлибе присутствуют турецкие военнослужащие, которые стремятся обеспечить стабильность и безопасность в провинции.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #саа #идлиб #джебхат ан-нусра
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