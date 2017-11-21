Украинский шпион в Белоруссии: Киеву грозит полная международная изоляция

Как сообщили в комитете госбезопасности (КГБ) Белоруссии, задержанный еще 25 октября 2017 года в Минске гражданин Украины Павел Шаройко признался, что под прикрытием журналиста вел разведывательную деятельность, а сам носит звание полковника Вооруженных сил Украины.

Минск уже покинул первый секретарь посольства Украины, которого Шаройко назвал своим куратором и которого власти Белоруссии объявили персоной нон грата.

Три недели молчания

Судя по всему, на «официальной» работе Шаройко, в Национальной общественной телерадиокомпании Украины, были осведомлены о «дополнительной рабочей нагрузке» своего корреспондента. Поскольку лишь таким негласным двойным подчинением украинского журналиста можно объяснить тот факт, что первое сообщение о задержании корреспондента «Украинского радио» в Минске было опубликовано руководителем Национальной телерадиокомпании Зурабом Аласания только 17 ноября, спустя три недели после задержания Шаройко органами белорусского КГБ. Тогда же Аласания заявил о том, что его формальному «подопечному» предъявлено обвинение в шпионаже.

В первых украинских сообщениях, которые прошли в прессе на прошлой неделе, Шаройко вообще пытались выставить «невинной жертвой режима», упирая на то, что он был лишь журналистом. Так, Аласания в своем сообщении в фейсбуке сравнил Шаройко с известный украинским блогером Павлом Грибом, который был арестован в Гомеле в августе. Согласно информации Аласания, Гриба якобы обманным путем выманили за пределы Украины и арестовали, после чего власти Белоруссии выдали его России, где его поместили в СИЗО по подозрению в терроризме.

Впрочем, как говорится, «недолго музыка играла»: уже 20 ноября последовала ответная пресс-конференция КГБ Белоруссии, на котором представитель белорусской спецслужбы озвучил список обвинений, выдвигаемых Шаройко. По его словам, украинский журналист лишь прикрывался своей профессиональной деятельностью, а в реальности успешно сформировал на территории страны сеть из информаторов, сообщавших ему важную информацию о белорусских военных объектах.

Представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин добавил, что Шаройко уже признал свою вину и назвал своим куратором первого секретаря посольства Украины в Минске Игоря Скворцова. В результате этих показаний украинского дипломата объявили персоной нон грата, и он был вынужден покинуть территорию Белоруссии. Согласно опубликованным видеопоказаниям Шаройко, он признал, что и он, и Скворцов являются кадровыми офицерами Главного управления разведки ВСУ и оба работали под прикрытием по указаниям соответствующего отдела ГУР.

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Еще одним арестованным стал один из информаторов Шаройко — гражданин Белоруссии, который передавал офицерам ГУР данные, представляющие военную и государственную тайну. Он также дал признательные показания и подтвердил, что получал денежное вознаграждение за информацию. Однако, как было указано в сообщении белорусского КГБ, учитывая характер взаимоотношений между Украиной и Белоруссией, подробности о шпионской деятельности украинской разведывательной сети было решено не предавать публичной огласке.

Уволен и вообще не наш!

Ответная реакция украинского министерства обороны была ожидаемой и стандартной. Поскольку отрицать официальную биографию Павла Шаройко было бесполезно, служба по связям с общественностью ГУР заявила, что Шаройко действительно проходил службу в ГУР МО Украины на должности начальника пресс-службы. Однако, якобы, он был уволен в запас «по состоянию здоровья» еще в 2009 году, после чего вернулся к своей журналистской деятельности.

В министерстве иностранных дел «незалежной» вообще отказались комментировать вопрос задержания Шаройко и депортации Скворцова.

Совсем иной оказалась реакция украинских СМИ и комментаторов в социальных сетях. Не вдаваясь в подробности и факты дела (включая полное игнорирование показаний самого Шаройко, буднично рассказывающего о своей шпионской деятельности), украинская пресса обрушилась на «кровавый режим Лукашенко», который, по их мнению, «действуя по указке Москвы и лично Путина», замордовал честного журналиста. Ну и конечно же, тайно пытается выдать его в руки Кремля, чтобы «чекисты» упрятали его в СИЗО в Краснодаре, в камеру к блогеру-террористу Грибу.

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Раскручиваемая кампания поддержки Шаройко пока что пытается всячески затушевать его недавнее военное прошлое, а также выставить его не более чем невинной жертвой «белорусского диктатора». Хотя, судя по всему, такого рода пиар будут иметь исключительно внутриукраинскую ценность — никакие из международных или западных правозащитных организаций не заинтересованы в вовлечении своего имени в «шпионский скандал» между Украиной и Белоруссией.

«Кольцо друзей»

«Все крепче сжимается кольцо друзей вокруг Украины» — эта шуточная фраза как нельзя лучше характеризует текущее состояние внешней политики «незалежной». Начав с совершенно бесперспективного конфликта с Россией в 2014 году, за истекшие три с половиной года Украина успешно поссорилась с большинством своих соседей — включая изначально лояльных к нынешнему украинскому режиму Польшу, Венгрию и Румынию.

Крайне националистическая политика, а также открытая ставка на волю «улицы» в виде радикалов-националистов ведут нынешний киевский режим все дальше от точки естественного равновесия — как во внутренней политике, так и во взаимоотношениях с соседями.

До последнего времени Белоруссия представляла собой «последний мост» между Россией и Украиной, взяв на себя функции посредника как в политическом, так и в общественном взаимодействии между двумя странами. Именно Минск стал настоящей «транспортной Меккой» для украинцев, которые с помощью рейсов «Белавиа» сохранили возможность пусть и непрямого, но авиасообщения между Украиной и Россией. Кроме того, нельзя недооценивать и роль Белоруссии в процессе политического урегулирования в Донбассе, который носил (и носит) имя «минского» не только из-за формального расположения места встречи рабочих групп.

Однако, судя по всему, спокойному взаимодействию между Минском и Киевом жить осталось недолго. Подобно тому, как Украина успешно поссорилась со своим главным «европейским адвокатом», Польшей, на наших глазах происходит ухудшение взаимоотношений и с «мостом на Восток» — с дружественной Украине и России Белоруссией.

Удел любого националистического правительства — остаться в полной международной изоляции. Скорее всего, именно такой сценарий реализуется сейчас на наших глазах для «киевской» части Украины.