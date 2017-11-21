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Украина
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Путин ценит заинтересованность Земана в развитии отношений между РФ и Чехией — Песков
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    Путин ценит заинтересованность Земана в развитии отношений между РФ и Чехией — Песков

    14:16  21 Ноября 2017
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    Путин ценит заинтересованность Земана в развитии отношений между РФ и Чехией — Песков

    Сочи, 21 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценивает заинтересованность лидера Чехии Милоша Земана в развитии сотрудничества между Москвой и Прагой. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед встречей на высшем уровне.

    «Путин ценит ту заинтересованность, которую Земан проявляет в развитии российско-чешских отношений. Такая заинтересованность очень эффектно смотрится в целом в Европе», — отметил Песков.

    Он также рассказал, что в Сочи приехали чешские бизнесмены.

    «Мы знаем, что чешские предприниматели приехали сюда в большом количестве», — подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ.

    Путин ценит заинтересованность Земана в развитии отношений между РФ и Чехией — Песков

    Напомним, российский и чешский лидеры на встрече в Сочи обсудят двусторонние отношения, а также актуальные международные вопросы. 

    Ранее Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудил политическое урегулирование в САР. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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