Путин ценит заинтересованность Земана в развитии отношений между РФ и Чехией — Песков

Сочи, 21 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценивает заинтересованность лидера Чехии Милоша Земана в развитии сотрудничества между Москвой и Прагой. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед встречей на высшем уровне.

«Путин ценит ту заинтересованность, которую Земан проявляет в развитии российско-чешских отношений. Такая заинтересованность очень эффектно смотрится в целом в Европе», — отметил Песков.

Он также рассказал, что в Сочи приехали чешские бизнесмены.

«Мы знаем, что чешские предприниматели приехали сюда в большом количестве», — подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ.

Напомним, российский и чешский лидеры на встрече в Сочи обсудят двусторонние отношения, а также актуальные международные вопросы.

Ранее Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудил политическое урегулирование в САР.

Владимир Путин. Биография