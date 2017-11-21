Главу Госдепа обвинили в нарушении законодательства США

Вашингтон, 21 ноября. Группа сотрудников Госдепартамента США обвинила госсекретаря Рекса Тиллерсона в нарушении американского законодательства. Как стало известно, Тиллерсон самостоятельно принял решение об исключении Ирака, Афганистана и Мьянмы из списка стран, где практикуется использование детей-солдат.

Такой шаг имеет важные политические последствия — федеральный закон США категорически запрещает поставлять американскую военную помощь в страны, где практикуется привлечение детей к военной службе, и запрещает привлекать американских военных инструкторов к обучению военнослужащих в таких странах. Исключения возможны только в случае, если с точки зрения Белого дома помощь таким «государствам-нарушителям» необходима с точки зрения национальных интересов США.

Тиллерсон собственным решением изменил положение трех стран, несмотря на то, что департамент по правам человека, а также спецпосланники США по Афганистану и Пакистану, а также юристы настоятельно рекомендовали ему отказаться от этого шага.

Официальный представитель Госдепартамента на запрос Reuters ответил, что глава ведомства «тщательно изучил всю представленную ему информацию» перед принятием решения.