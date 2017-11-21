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Главу Госдепа обвинили в нарушении законодательства США
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    Главу Госдепа обвинили в нарушении законодательства США

    15:13  21 Ноября 2017
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    Главу Госдепа обвинили в нарушении законодательства США

    Вашингтон, 21 ноября. Группа сотрудников Госдепартамента США обвинила госсекретаря Рекса Тиллерсона в нарушении американского законодательства. Как стало известно, Тиллерсон самостоятельно принял решение об исключении Ирака, Афганистана и Мьянмы из списка стран, где практикуется использование детей-солдат.

    Такой шаг имеет важные политические последствия — федеральный закон США категорически запрещает поставлять американскую военную помощь в страны, где практикуется привлечение детей к военной службе, и запрещает привлекать американских военных инструкторов к обучению военнослужащих в таких странах. Исключения возможны только в случае, если с точки зрения Белого дома помощь таким «государствам-нарушителям» необходима с точки зрения национальных интересов США.

    Главу Госдепа обвинили в нарушении законодательства США

    Тиллерсон собственным решением изменил положение трех стран, несмотря на то, что департамент по правам человека, а также спецпосланники США по Афганистану и Пакистану, а также юристы настоятельно рекомендовали ему отказаться от этого шага.

    Официальный представитель Госдепартамента на запрос Reuters ответил, что глава ведомства «тщательно изучил всю представленную ему информацию» перед принятием решения.

    Автор: Валентин Меликов
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    #тиллерсон
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